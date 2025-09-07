Катар — Россия: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 18:15 мск

Сегодня, 7 сентября, состоится товарищеский матч между сборными Катара и России. Команды сыграют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Катара занимает 53-е место в рейтинге ФИФА. В 2022 году национальная команда этой страны участвовала в чемпионате мира на правах хозяйки турнира. Все российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).