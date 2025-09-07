Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Сьона» Бердаеш высказался об атмосфере на матче с «Зенитом»

Комментарии

Полузащитник швейцарского «Сьона» Тео Бердаеш высказался об атмосфере на товарищеском матче с санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева поля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11'     1:1 Нивокази – 23'     2:1 Кассьерра – 28'     2:2 Кабакальман – 45'     3:2 Вега – 45+1'     4:2 Соболев – 56'     5:2 Гонду – 63'     5:3 Бушларем – 80'    

«Несмотря на то что это товарищеский матч, атмосфера была отличной. Далеко не всегда в Швейцарии нам удаётся поиграть на таких стадионах, поэтому мы получили огромное удовольствие. Если говорить о самой игре, «Зенит» хорошо оборонялся. Но, как нам показалось, есть бреши, и в них мы могли заходить более успешно в плане контратак», — сказал Бердаеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
