Игрок «Сьона» Бердаеш высказался об атмосфере на матче с «Зенитом»

Полузащитник швейцарского «Сьона» Тео Бердаеш высказался об атмосфере на товарищеском матче с санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева поля.

«Несмотря на то что это товарищеский матч, атмосфера была отличной. Далеко не всегда в Швейцарии нам удаётся поиграть на таких стадионах, поэтому мы получили огромное удовольствие. Если говорить о самой игре, «Зенит» хорошо оборонялся. Но, как нам показалось, есть бреши, и в них мы могли заходить более успешно в плане контратак», — сказал Бердаеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.