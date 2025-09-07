В «Фенербахче» передумали продавать Джику, которого связывали со «Спартаком» — Дженгиз

Президент «Фенербахче» Али Коч изменил решение относительно ухода из команды защитника Александера Джику, о чём сообщает журналист Айдын Дженгиз. Ранее СМИ отмечали, что футболист близок к переходу в «Спартак».

«Джику собирался уйти. Но были те, кто высказал Али Кочу мнение, что это будет ошибкой. «Фенербахче», конечно, исключил Джику из заявки на Лигу Европы, его там нет. Насколько мне известно, решение отложить его переход связано с тем, что Али Коч отказался от трансфера. Возможно, Моуринью дал согласие на уход Джику, но Моуринью больше нет в команде.

По моей информации, Али Коч принял решение не продавать Джику в последнюю минуту. Такова ситуация. В противном случае игрок ушёл бы, но в последний момент решение было изменено, и, насколько мне известно, Джику остаётся в команде», — приводит слова Дженгиза Sports Digitale на своей странице в социальной сети X.

Ранее появлялись сведения, что «Спартак» заплатит «Фенербахче» € 2 млн за 31-летнего защитника. Подчёркивалось, что с игроком будет заключён контракт до 2027 года.

