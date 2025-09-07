КАМАЗ — «Торпедо»: текстовая трансляция матча 9-го тура Первой лиги начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 7 сентября, состоится матч 9-го тура Лиги Pari между челнинским КАМАЗом и московским «Торпедо». Команды будут играть в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Шамара из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Турнирную таблицу Первой лиги после восьми туров возглавляет екатеринбургский «Урал» с 19 очками, следом располагается воронежский «Факел» (19). «КАМАЗ» идёт третьим (17). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал три очка за восемь игр, «Сокол» (4) — 17-й, «Торпедо» (5) — 16-е.