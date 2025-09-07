Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
КАМАЗ — «Торпедо»: текстовая трансляция матча 9-го тура Первой лиги начнётся в 17:00 мск

КАМАЗ — «Торпедо»: текстовая трансляция матча 9-го тура Первой лиги начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 7 сентября, состоится матч 9-го тура Лиги Pari между челнинским КАМАЗом и московским «Торпедо». Команды будут играть в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Шамара из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия — Лига PARI . 9-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Не начался
Торпедо М
Москва
Турнирную таблицу Первой лиги после восьми туров возглавляет екатеринбургский «Урал» с 19 очками, следом располагается воронежский «Факел» (19). «КАМАЗ» идёт третьим (17). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал три очка за восемь игр, «Сокол» (4) — 17-й, «Торпедо» (5) — 16-е.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
