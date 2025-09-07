Алексей Миранчук: хочу сыграть свой 50-й матч за сборную России в Черкизове с Бразилией

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук ответил, как в идеале должен выглядеть его юбилейный 50-й матч за национальную команду.

— Скоро у тебя юбилейный 50-й матч за сборную России. Если пофантазировать, как он должен выглядеть в идеале?

— Это явно будет товарищеская игра. Если честно, хотел бы сыграть этот матч в Черкизове на «РЖД-Арене». Мне нравится этот стадион, хорошие впечатления, уютный, тёплый. А что касается соперника, мне, конечно, нравится много сборных, но под наши условия выбрать трудно. Назову Бразилию, — сказал Миранчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В составе сборной России Миранчук провёл 47 матчей, в которых забил восемь голов.

