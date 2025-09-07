Бельгия — Казахстан: онлайн-трансляция матча отборочного турнира ЧМ-2026 начнётся в 21:45

Сегодня, 7 сентября, состоится матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Бельгии и Казахстана. Игра пройдёт на стадионе «Лотто Парк» (Брюссель, Бельгия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале чемпионата мира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры завершилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась латиноамериканская команда (4:2).