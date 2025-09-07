Скидки
Президент «Фенербахче» раскрыл истинную причину увольнения Моуринью

Президент «Фенербахче» Али Коч рассказал, чем было обусловлено решение уволить Жозе Моуринью с поста главного тренера команды спустя два дня после её вылета из Лиги чемпионов. В решающем раунде квалификации турецкий клуб не смог пройти «Бенфику».

«Мы обсуждали с Моуринью, что в конце сезона нам нужно играть более доминирующе. Наша задача — набрать 99 очков и забить 99 голов. Не так страшно, что мы вылетели от «Бенфики», но неприемлемо было то, как это произошло. Это заставило меня подумать, что наша команда продолжит играть так же, как в минувшем сезоне, поэтому мы попрощались с Моуринью», — приводит слова Коча журналист Ягыз Сабунчуоглу на своей странице в социальной сети X.

Португальский специалист возглавлял «Фенербахче» с лета 2024 года.

