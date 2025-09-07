Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Экс-тренер сборной Армении: у Португалии звёзды на каждой позиции, 0:5 не показатель

Экс-тренер сборной Армении: у Португалии звёзды на каждой позиции, 0:5 не показатель
Аудио-версия:
Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался о разгромном поражении команды от Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026. Встреча в Ереване завершилась со счётом 5:0 в пользу португальцев.

«Португалия — одна из самых сильных по игре и составу сборных на данный момент. На каждой позиции у них звёзды, с ними очень тяжело играть. И давайте не забывать, что у сборной Армении новый тренер и ему нужно время, чтобы передать свои идеи и эмоциональный настрой. Не считаю, это эта игра — показатель. Но можно было играть поагрессивнее.

Отбор только начался, у каждой команды есть шанс. Но я не хотел бы про это говорить, ведь для сборной Армении сейчас главное вернуть былую агрессивность и желание», — сказал Минасян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

