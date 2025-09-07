Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сам бы привёз ему награду домой». Мбаппе назвал игрока, заслуживающего «Золотого мяча»

«Сам бы привёз ему награду домой». Мбаппе назвал игрока, заслуживающего «Золотого мяча»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил, кто заслуживает выиграть награду лучшему футболисту сезона «Золотой мяч».

«Дембеле заслуживает его. Если бы всё зависело от меня, то я бы сам доставил ему эту награду домой. Надеюсь, Хакими также будет высоко оценён. Он провёл исторический сезон.

Ламин Ямаль? Он очень хороший игрок, но я ничего не могу сказать о нём, ведь он футболист «Барселоны» (смеётся)», — приводит слова Мбаппе Le Parisien со ссылкой на TF1.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также завоевал Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Мбаппе ответил на вопрос о фаворите в Лиге чемпионов

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android