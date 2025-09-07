«Сам бы привёз ему награду домой». Мбаппе назвал игрока, заслуживающего «Золотого мяча»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил, кто заслуживает выиграть награду лучшему футболисту сезона «Золотой мяч».

«Дембеле заслуживает его. Если бы всё зависело от меня, то я бы сам доставил ему эту награду домой. Надеюсь, Хакими также будет высоко оценён. Он провёл исторический сезон.

Ламин Ямаль? Он очень хороший игрок, но я ничего не могу сказать о нём, ведь он футболист «Барселоны» (смеётся)», — приводит слова Мбаппе Le Parisien со ссылкой на TF1.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также завоевал Лигу чемпионов.

