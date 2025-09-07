Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Поддерживайте свою команду». Экс-тренер сборной Армении — об ажиотаже вокруг Роналду

«Поддерживайте свою команду». Экс-тренер сборной Армении — об ажиотаже вокруг Роналду
Комментарии

Бывший тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался об ажиотаже в стране вокруг нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«В каждой сборной есть звёзды, но надо уделять больше внимания своей команде. Некоторых вещей я не понимаю. Да, это Португалия, это Роналду. Но у вас есть своя команда, поддерживайте её», — сказал Минасян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Армения встречалась со сборной Португалии в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2026. Встреча в Ереване завершилась со счётом 5:0 в пользу португальцев. 40-летний Роналду оформил дубль.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10'     0:2 Роналду – 21'     0:3 Канселу – 32'     0:4 Роналду – 46'     0:5 Феликс – 62'    
Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-тренер сборной Армении: у Португалии звёзды на каждой позиции, 0:5 не показатель
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android