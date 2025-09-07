«Поддерживайте свою команду». Экс-тренер сборной Армении — об ажиотаже вокруг Роналду

Бывший тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался об ажиотаже в стране вокруг нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«В каждой сборной есть звёзды, но надо уделять больше внимания своей команде. Некоторых вещей я не понимаю. Да, это Португалия, это Роналду. Но у вас есть своя команда, поддерживайте её», — сказал Минасян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Армения встречалась со сборной Португалии в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2026. Встреча в Ереване завершилась со счётом 5:0 в пользу португальцев. 40-летний Роналду оформил дубль.