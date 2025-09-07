«Поддерживайте свою команду». Экс-тренер сборной Армении — об ажиотаже вокруг Роналду
Бывший тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался об ажиотаже в стране вокруг нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду.
«В каждой сборной есть звёзды, но надо уделять больше внимания своей команде. Некоторых вещей я не понимаю. Да, это Португалия, это Роналду. Но у вас есть своя команда, поддерживайте её», — сказал Минасян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Армения встречалась со сборной Португалии в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2026. Встреча в Ереване завершилась со счётом 5:0 в пользу португальцев. 40-летний Роналду оформил дубль.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10' 0:2 Роналду – 21' 0:3 Канселу – 32' 0:4 Роналду – 46' 0:5 Феликс – 62'
