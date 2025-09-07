Экс главный тренер сборной Армении Минасян: Сперцян перерос РПЛ, ему давно пора в Европу

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян заявил, что хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну пора попробовать свои силы в европейском клубе.

«Сперцяну давно пора играть в Европе, он перерос чемпионат России. Если он продолжит там оставаться, это не пойдёт на пользу. Возможно, Эдуард даже начнёт регрессировать.

На этом этапе карьеры ему не нужно переходить в Чемпионшип — отлично подойдут Италия или Испания. Но уезжать точно нужно», — сказал Минасян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» и «Лидс» хотели подписать Сперцяна, но игрок отказался.