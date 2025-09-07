Мбаппе: Дешам — памятник французского футбола

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отметил значимость главного тренера «трёхцветных» Дидье Дешама для французского футбола. 56-летний специалист возглавляет национальную команду с 2012 года. Под его руководством сборная Франции стала чемпионом мира в 2018 году.

«Он памятник французского футбола. Дешам всегда держал уровень. Нельзя так долго оставаться в сборной Франции, если твои результаты плохие.

Он выстоял, несмотря ни на что, невзирая ни на кризисы, ни на славу. Дешам всегда придерживался своей линии, которую мы можем только уважать», — приводит слова Мбаппе Le Parisien со ссылкой на TF1.

