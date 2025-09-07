Главный тренер «Краснодара» Мусаев созвонился с Челестини после конфликта в игре с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев позвонил главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Между Мусаевым и тренерским штабом армейцев произошёл конфликт после очного матча команд в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, который завершился со счётом 1:1.

«Звонок был спровоцирован неличной пикировкой между тренерами, которая произошла после матча ЦСКА — «Краснодар» из-за удаления Кордобы. Мусаев и Челестини хорошо поговорили, уладили все разногласия и согласились, что это были эмоции. Конфликта между клубами и тренерами нет», — добавил источник «Чемпионата».

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: