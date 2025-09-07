Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
18:15 Мск
Главный тренер «Краснодара» Мусаев созвонился с Челестини после конфликта в игре с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев позвонил главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Между Мусаевым и тренерским штабом армейцев произошёл конфликт после очного матча команд в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, который завершился со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Звонок был спровоцирован неличной пикировкой между тренерами, которая произошла после матча ЦСКА — «Краснодар» из-за удаления Кордобы. Мусаев и Челестини хорошо поговорили, уладили все разногласия и согласились, что это были эмоции. Конфликта между клубами и тренерами нет», — добавил источник «Чемпионата».

Мурад Мусаев обвинил в хамсте тренерский штаб ЦСКА во главе с Челестини
Челестини отреагировал на обвинения Мусаева в хамстве после удаления Кордобы

