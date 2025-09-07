Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Мбаппе поделился мнением о первых месяцах работы с Алонсо в «Реале»

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о работе с главным тренером «сливочных» Хаби Алонсо, возглавившим команду минувшим летом.

«Есть большая ясность в том, чего он хочет. Хаби очень требователен. Он голоден и показывает свой голод. Хаби — молодой тренер. Мы уже заметили улучшения в работе с мячом. Мы все будем трудиться, чтобы быть в лучшем состоянии для достижения поставленных целей», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на программу Telefoot.

Под руководством испанского специалиста «Реал» провёл девять матчей на клубном чемпионате мира и в Ла Лиге, в которых семь раз победил, один раз проиграл и один раз сыграл вничью. После трёх туров Примеры «сливочные» с девятью очками занимают первое место.

