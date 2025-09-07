Ибраима Конате: Мбаппе уговаривает меня перейти в «Реал»? Он звонит мне каждые два часа!

Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате пошутил насчёт того, что форвард «Реала» и его партнёр по национальной команде Килиан Мбаппе уговаривает его перейти в мадридский клуб.

«Мбаппе давит на меня, чтобы я перешёл в мадридский «Реал»? Он звонит мне каждые два часа! (Смеётся)», — приводит слова Конате TF1.

Ранее AS сообщил, что «сливочные» не намерены предлагать «Ливерпулю» за Конате более € 20-25 млн, учитывая срок соглашения француза. «Красные» же хотели бы получить € 50 млн. Контракт игрока с мерсисайдцами рассчитан до лета 2026 года.

26-летний Конате играет за «Ливерпуль» с лета 2021 года. За этот период Ибраима принял участие в 136 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.