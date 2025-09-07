Скидки
В «Баварии» заявили, что клуб не будет выкупать Николаса Джексона у «Челси»

Член наблюдательного совета «Баварии» Ули Хёнес поделился подробностями аренды нападающего Николаса Джексона у «Челси». Мюнхенский клуб объявил о переходе форварда на временной основе 2 сентября.

«Футболист и его агент внесли свой вклад в размере € 3 млн, поэтому мы платим € 13,5 млн за аренду.

Постоянного контракта точно не будет. Это произойдёт только в том случае, если он сыграет 40 матчей в стартовом составе, но этого никогда не случится», — приводит слова Хёнеса журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sport1 на своей странице в социальной сети X.

Срок арендного соглашения Джексона с немецким клубом рассчитан на один сезон. За период выступлений в «Челси» (с 2023 года) он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами.

