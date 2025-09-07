Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Обляков рассказал, кого считает лидером сборной России

Иван Обляков рассказал, кого считает лидером сборной России
Комментарии

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков рассказал, кого считает лидером национальной команды.

— Кто является лидером сборной на данный момент?
— Для меня, наверное, Саша Головин. Но не скажу, что у нас один лидер на поле. В сборной России собрано много лидеров, капитанов своих клубов. Многих можно считать лидерами.

— А ты себя считаешь лидером сборной?
— Тяжёлый вопрос. Думаю, что все, кто в сборной, считают себя лидерами, поэтому и находятся тут, — приводит слова Облякова Metaratings.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

Материалы по теме
Иван Обляков назвал самых сильных соперников сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android