Иван Обляков рассказал, кого считает лидером сборной России

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков рассказал, кого считает лидером национальной команды.

— Кто является лидером сборной на данный момент?

— Для меня, наверное, Саша Головин. Но не скажу, что у нас один лидер на поле. В сборной России собрано много лидеров, капитанов своих клубов. Многих можно считать лидерами.

— А ты себя считаешь лидером сборной?

— Тяжёлый вопрос. Думаю, что все, кто в сборной, считают себя лидерами, поэтому и находятся тут, — приводит слова Облякова Metaratings.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.