Игрок «Интера» Думфрис: я определённо был бы заинтересован в выступлениях в АПЛ

Игрок «Интера» Думфрис: я определённо был бы заинтересован в выступлениях в АПЛ
29-летний правый защитник миланского «Интера» Дензел Думфрис заявил, что заинтересован в том, чтобы однажды сыграть в английской Премьер-лиге. Ранее СМИ сообщали об интересе к Думфрису со стороны «Манчестер Сити».

«Я играю в Серии А, и мне комфортно в «Интере», но я думаю, что мог бы хорошо выступить и в английской Премьер-лиге. Я определённо был бы заинтересован. Премьер-лига известна своей интенсивностью, а Серия А — одна из сильнейших лиг в тактическом плане», — приводит слова Думфриса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Действующее трудовое соглашение Думфриса с «Интером» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

