Бруну Фернандеш напрямую отверг предложение Роналду о переходе в «Аль-Наср» — talkSPORT

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш минувшим летом отклонил предложения от трёх саудовских клубов: «Аль-Хиляля», «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада». Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, в конце июля к футболисту обратился «Аль-Хиляль». Однако Фернандеш заявил о желании продолжить выступать в Европе ещё как минимум год. Подчёркивается, что португалец напрямую отказал соотечественнику и капитану «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который получил возможность участвовать в трансферах клуба после продления контракта.

Фернандеш выступает в составе «красных дьяволов» с зимы 2020 года. За этот период полузащитник принял участие в 294 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 99 голами и 86 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

