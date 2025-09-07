Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Футбол Новости

Новичок «Баварии» Николас Джексон: было немного грустно покидать «Челси»

Новоиспечённый игрок «Баварии» Николас Джексон поделился эмоциями о переходе в мюнхенский клуб на правах аренды из лондонского «Челси».

«Очень сильные эмоции, но не по тем причинам, о которых вы могли бы подумать. Я был просто очень рад подписать контракт с одним из крупнейших клубов мира, открыть для себя другую лигу и других замечательных игроков.

В то же время мне было немного грустно покидать «Челси», моих товарищей по команде и болельщиков. Я пережил там столько сильных эмоций: мы выиграли Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Теперь я на 100% сосредоточен на своём новом проекте и с нетерпением жду возможности окунуться в невероятную атмосферу на «Альянц Арене», — приводит слова Джексона Tuttosport.

Напомним, переход был на грани срыва, когда Джексон уже прилетел в Германию для прохождения медосмотра.

