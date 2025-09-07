Коул — об игровом спаде Фодена: только Месси способен 15 лет показывать уровень

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул поделился мнением об игровом спаде нападающего «Манчестер Сити» Фила Фодена. Англичанин признавался лучшим футболистом АПЛ по итогам сезона-2023/2024.

«В прошлом году у него был сложный сезон. Мы не знаем, какие у него были проблемы вне поля, были ли у него травмы или что-то ещё. Но в таких игроков нужно сохранять веру. Когда Фил Фоден играет в полную силу, как в позапрошлом сезоне, он становится лучшим футболистом в стране.

Но есть только один человек, который стабильно показывал такой уровень игры на протяжении последних 15 лет, и это Лионель Месси. Не зря его считают величайшим игроком в мире. Задача тренера — добиться максимальной отдачи от футболистов», — приводит слова Коула TBR Football.

В минувшем сезоне Фоден принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами.

