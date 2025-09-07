Скидки
Коул — об игровом спаде Фодена: только Месси способен 15 лет показывать уровень

Аудио-версия:
Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул поделился мнением об игровом спаде нападающего «Манчестер Сити» Фила Фодена. Англичанин признавался лучшим футболистом АПЛ по итогам сезона-2023/2024.

«В прошлом году у него был сложный сезон. Мы не знаем, какие у него были проблемы вне поля, были ли у него травмы или что-то ещё. Но в таких игроков нужно сохранять веру. Когда Фил Фоден играет в полную силу, как в позапрошлом сезоне, он становится лучшим футболистом в стране.

Но есть только один человек, который стабильно показывал такой уровень игры на протяжении последних 15 лет, и это Лионель Месси. Не зря его считают величайшим игроком в мире. Задача тренера — добиться максимальной отдачи от футболистов», — приводит слова Коула TBR Football.

В минувшем сезоне Фоден принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами.

Игрок «Манчестер Сити» Родри ответил, кому бы он отдал «Золотой мяч»

Сколько зарабатывают футболисты:

