Катар — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему Бруну Фернандеш передумал переходить в «Аль-Хиляль» летом

Стало известно, почему Бруну Фернандеш передумал переходить в «Аль-Хиляль» летом
Аудио-версия:
Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был крайне заинтересован в переходе в «Аль-Хиляль» минувшим летом. Португалец хотел сделать это до начала клубного чемпионата мира, в связи с чем его агент летал в Саудовскую Аравию на переговоры, продлившиеся неделю. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, 30-летний футболист обсудил возможный переезд в Саудовскую Аравию с семьёй, в результате чего склонился к тому, чтобы провести в Англии хотя бы ещё сезон. Фернандеш решил, что в год чемпионата мира ему лучше остаться в «Манчестер Юнайтед», особенно с учётом того, что это может быть его последнее участие в данном турнире.

Подчёркивается, что «Аль-Хиляль» был готов заплатить более £ 80 млн в случае, если бы португалец согласился на переход.

Фернандеш выступает в составе «красных дьяволов» с зимы 2020 года. За этот период полузащитник принял участие в 294 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 99 голами и 86 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

