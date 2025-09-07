Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Канчельскис: нужно отменить лимит на легионеров, если хотите развитие российского футбола

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об идее ужесточения лимита на легионеров. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о планах ограничить с 2028 года в Мир РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при 10 в клубной заявке.

«Лимит на легионеров российскому футболу не нужен! Как футболисты будут развиваться при лимите? Его вообще нужно отменить. Видели ли в Италии, Франции, Испании и других странах лимит? Да, там есть ограничение по футболистам не из стран Евросоюза. Если хотите, чтобы российский футбол развивался, отмените его. Нельзя создавать его искусственно! Российский футболист будет курить сигарету, ведь будет понимать, что он останется в составе и будет играть. Уже когда есть конкуренция, он будет понимать, что нужно тренироваться и доказывать. Почему вообще в Федерации футбола думают о лимите?» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

