Вильмар Барриос прокомментировал победу «Зенита» над швейцарским «Сьоном»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу своей команды в матче Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева поля.
«Сьон» — отличный соперник, у них хорошая команда. Сейчас пауза на матчи сборных, поэтому рад, что получилось сыграть с сильной командой и не потерять форму. Мы померились силами и смогли победить. Я очень рад, но теперь нам надо готовиться к возобновлению чемпионата России», — приводит слова Барриоса Metaratings.
В первой игре после возобновления Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой». Матч пройдёт в воскресенье, 14 сентября. На данный момент «Зенит» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
