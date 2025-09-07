Скидки
Вильмар Барриос прокомментировал победу «Зенита» над швейцарским «Сьоном»

Вильмар Барриос прокомментировал победу «Зенита» над швейцарским «Сьоном»
Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу своей команды в матче Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева поля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11'     1:1 Нивокази – 23'     2:1 Кассьерра – 28'     2:2 Кабакальман – 45'     3:2 Вега – 45+1'     4:2 Соболев – 56'     5:2 Гонду – 63'     5:3 Бушларем – 80'    

«Сьон» — отличный соперник, у них хорошая команда. Сейчас пауза на матчи сборных, поэтому рад, что получилось сыграть с сильной командой и не потерять форму. Мы померились силами и смогли победить. Я очень рад, но теперь нам надо готовиться к возобновлению чемпионата России», — приводит слова Барриоса Metaratings.

В первой игре после возобновления Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой». Матч пройдёт в воскресенье, 14 сентября. На данный момент «Зенит» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

