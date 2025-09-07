Дешам отреагировал на критику «ПСЖ» в адрес сборной Франции из-за травм Дембеле и Дуэ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал заявление «ПСЖ», в котором парижский клуб выразил недовольство работой «трёхцветных», проигнорировавших рекомендации команды о допустимой нагрузке для нападающих Усмана Дембеле и Дезире Дуэ. Эти футболисты получили травмы, находясь в расположении национальной команды.

«Мы осознаём положение игроков, когда получаем информацию об их здоровье. Мы всегда поступали серьёзно и профессионально. Но я понимаю [реакцию «ПСЖ»].

Я не рисковал. Если вы оставляете игроков на скамейке запасных, то не рискуете. С того момента, как футболисты выходят на поле, нулевого риска не существует. Протокол предусматривает, что они должны начать лечение в понедельник утром. Мы наблюдаем за тем, как оно проходит. За неделю до матча мы подошли к данному вопросу со всей серьёзностью и спрашивали мнение игроков перед каждой тренировкой.

Я знаю, что желание играть берёт верх над многими другими вещами. Но если по прошествии 20 минут Дуэ скажет мне, что чувствует дискомфорт, то я заменю его», — приводит слова Дешама L'Équipe со ссылкой на Telefoot.

