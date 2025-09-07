Андрей Канчельскис: от матчей сборной России ни холодно, ни жарко

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что сентябрьские товарищеские матчи сборной России не вызывают у него интереса. 4 сентября в Москве национальная команда сыграла вничью с Иорданией. Сегодня, 7 сентября, она встретится с Катаром в Эр-Райяне.

«Какая может быть реабилитация у сборной России в матче с Катаром? За что? За 0:0 с Иорданией? Реабилитация может быть тогда, когда мы будем выступать на чемпионатах Европы и мира. Сейчас просто товарищеские матчи, о которых скоро все забудут. Наш министр спорта должен вернуть нас на международную арену и на Олимпийские игры.

А то сейчас говорят, что у сборной России есть какая-то беспроигрышная серия. Это смешно и неправильно! Мы хороши в товарищеских матчах, но и в советское время наша сборная тоже была «чемпионом мира» в товарищеских играх. Однако тогда мы практически всё выигрывали! Я играл против сборных Италии, Франции, Голландии. А такие команды, как Иордания и Катар, я вообще не знаю! Мне ни холодно, ни жарко от матчей сборной России. Мне хочется, чтобы она выступала на международных турнирах», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.