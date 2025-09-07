Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

Мбаппе хочет, чтобы нападающий сборной Франции перешёл в «Реал» — Defensa Central


Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реал» Килиан Мбаппе выразил желание, чтобы его товарищ по национальной команде и вингер «Баварии» Майкл Олисе перешёл в испанский гранд. Об этом Мбаппе лично сказал Олисе, о чём сообщает Defensa Central.

По информации источника, капитан «трёхцветных» также предложил кандидатуру Олисе главному скауту «Королевского клуба» Юни Калафату.

При этом подчёркивается, что на текущий момент покупка Олисе не является приоритетом для «Реала» ввиду достаточного количества нападающих в команде.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

