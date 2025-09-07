Кафанов высказался о готовности Матвея Сафонова к матчу со сборной Катара

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о готовности голкипера Матвея Сафонова к товарищескому матчу с национальной командой Катара.

«Конечно, Матвей Сафонов сыграет с командой Катара, он готов. Заранее знали он и Саша [Максименко], что будут играть. Психологически Матвей очень хорошо готов, с огромным настроением, с большой мотивацией», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Товарищеский матч между сборными Катара и России состоится сегодня, 7 сентября. Команды сыграют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск.

Сборная Катара занимает 53-е место в рейтинге ФИФА. В 2022 году национальная команда этой страны участвовала в чемпионате мира на правах хозяйки турнира.