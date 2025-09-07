Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Стало известно, какую позицию «Манчестер Сити» может усилить зимой

Стало известно, какую позицию «Манчестер Сити» может усилить зимой
Правым защитникам «Манчестер Сити» Матеусу Нунесу и Рико Льюису придётся доказать свою эффективность на данной позиции до наступления января, когда в Англии откроется трансферное окно. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, велика вероятность, что «Манчестер Сити» выйдет на рынок зимой с целью покупки нового правого защитника.

Минувшим летом СМИ сообщали, что «горожане» отказались от покупки футболиста «Ньюкасл Юнайтед» Тино Ливраменто, выступающего на обозначенной позиции.

После трёх туров нынешнего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал три очка и занимает 13-е место.

