Николас Джексон: уважаю Мареску, но мне нужно было что-то другое

Николас Джексон: уважаю Мареску, но мне нужно было что-то другое
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый игрок «Баварии» Николас Джексон, перешедший из «Челси» на правах аренды, высказался о главном тренере лондонцев Энцо Мареске.

— Почему дела в «Челси» пошли наперекосяк при Энцо Мареске?
— Футбол полон циклов. Иногда всё идёт не так, как должно, и это часть игры. Я уважаю тренера Мареску, я многому у него научился. У него свои идеи и свой стиль. Мне просто нужно было что-то другое на этом этапе карьеры. Я ни о чём не жалею, только благодарен за время, проведённое в «Челси».

— Вы переходите от 45-летнего тренера к ещё более молодому — 39-летнему Венсану Компани. Какие основные различия вы заметили между ними?
— Честно говоря, я не люблю сравнивать тренеров. У каждого из них свой стиль, и они работают в разных клубах и условиях. Они были двумя топ-игроками, а теперь стали двумя топ-тренерами. Я многому научился у тренера Марески, и я знаю, что Компани тоже многому меня научит. Мне не терпится сыграть под его руководством, — приводит слова Джексона Tuttosport.

