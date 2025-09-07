Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

Чернышов: последние соперники сборной России расслабили футболистов и тренерский штаб

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Андрей Чернышов заявил, что последние соперники российской национальной команды расслабили футболистов и тренерский штаб. 4 сентября Россия сыграла вничью с Иорданией (0:0), а сегодня, 7 сентября, сыграет с Катаром.

«Ничья со сборной Иордании — отрицательный результат для России. Играя на своём поле, с любым соперником ты должен действовать только на победу. В последнее время у сборной России не было сильных соперников. Раньше мы играли с Бразилией, Германией, Францией и Аргентиной. То есть уровень таких соперников заставлял футболистов расти. Они знали, что нужно выкладываться, чтобы попасть в сборную и сыграть с такой национальной командой.

Последние соперники сборной России расслабили футболистов и тренерский штаб. Сейчас нужно перестраиваться и более серьёзно работать на сборах. Нынешние команды намного сильнее предыдущих», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

