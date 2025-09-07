Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе высказался о главных претендентах на победу в чемпионате Англии

Мбаппе высказался о главных претендентах на победу в чемпионате Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мыслями о командах, между которыми развернётся борьба за победу в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Конечно, в первую очередь нужно упомянуть «Ливерпуль», ведь они полны решимости выигрывать один титул за другим. Но я также возлагаю большие надежды на «Арсенал», потому что костяк команды давно знаком друг с другом, а это решающий фактор в футболе.

Кто именно станет чемпионом? Сложно сказать. Может быть, «Арсенал». Возможно, это будет их год. Конечно, было бы проще назвать «Сити» или «Ливерпуль», — приводит слова Мбаппе Bild.

После трёх туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первое место с девятью очками, «Арсенал» — третье (6), «Манчестер Сити» — 13-е (3).

Материалы по теме
Мбаппе хочет, чтобы нападающий сборной Франции перешёл в «Реал» — Defensa Central
Материалы по теме
У «Манчестер Сити» худший старт сезона в АПЛ за 21 год
Истории
У «Манчестер Сити» худший старт сезона в АПЛ за 21 год

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android