Мбаппе высказался о главных претендентах на победу в чемпионате Англии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мыслями о командах, между которыми развернётся борьба за победу в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Конечно, в первую очередь нужно упомянуть «Ливерпуль», ведь они полны решимости выигрывать один титул за другим. Но я также возлагаю большие надежды на «Арсенал», потому что костяк команды давно знаком друг с другом, а это решающий фактор в футболе.

Кто именно станет чемпионом? Сложно сказать. Может быть, «Арсенал». Возможно, это будет их год. Конечно, было бы проще назвать «Сити» или «Ливерпуль», — приводит слова Мбаппе Bild.

После трёх туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первое место с девятью очками, «Арсенал» — третье (6), «Манчестер Сити» — 13-е (3).

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ: