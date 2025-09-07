Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

Чернышов: игра с Иорданией показала, что сборной России надо готовиться серьёзно

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист московских «Динамо» и «Спартака» Андрей Чернышов оценил форму сборной России после матча с командой Иордании (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Если смотреть статистику матчей России с Катаром, она равная: одна победа, одно поражение и две ничьих. Сборная Катара в последние годы прогрессирует — в чемпионат страны привлекаются футболисты из различных топовых лиг, что усиливает клубы. В Катаре открылось много хороших академий, куда уехали много сильных специалистов.

Я считаю, что нас ждёт напряжённый матч с Катаром. Сборная России провела много товарищеских матчей, но среди них было мало соперников серьёзного уровня. Сейчас же в осенней части у нашей команды подобрались сильные соперники: Иордания и Иран — участники предстоящего чемпионата мира. В Катаре полюбили футбол, там ходит много болельщиков. Поэтому катарцы на своём поле продемонстрируют красивый футбол и будут пытаться добиваться победы со сборной России. Российским футболистам будет непросто. Матч с Иорданией показал, что к таким встречам нужно готовиться очень серьёзно и выкладываться по максимуму. Думаю, тренерский штаб проанализировал игру с Иорданией и сделал выводы», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 7 сентября, команда Валерия Карпина встретится с Катаром в Эр-Райяне. Начало — в 18:15 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
