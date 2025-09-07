Скидки
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Польша — Финляндия, результат матча 7 сентября 2025, счет 3:1, 6-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборная Польши выиграла у команды Финляндии в отборочном матче чемпионата мира — 2026
Завершился матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Польши и Финляндии. Победу в этой игре одержала команда Польши со счётом 3:1. Встреча состоялась на стадионе «Шлёнск» (Хожув, Польша). В качестве главного арбитра матча выступил Раде Обренович (Словения).

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Финляндия
1:0 Кэш – 27'     2:0 Левандовски – 45+2'     3:0 Каминьский – 55'     3:1 Кялльман – 88'    

Мэтти Кэш открыл счёт на 27-й минуте и вывел польскую команду вперёд, Роберт Левандовски на 45+2-й минуте удвоил преимущество команды, Якуб Каминьский отметился взятием ворот на 55-й минуте. Беньямин Кялльман на 88-й минуте отыграл один мяч Финляндии.

После этой игры сборная Польши занимает второе место в турнирной таблице отборочной группы G с 10 очками, Финляндия находится на третьей строчке с семью очками.

Польша 9 октября проведёт товарищеский матч с Новой Зеландией, Финляндия в тот же день в рамках отбора на мировое первенство примет на своём поле Литву.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
