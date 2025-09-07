Сборная Польши выиграла у команды Финляндии в отборочном матче чемпионата мира — 2026

Завершился матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Польши и Финляндии. Победу в этой игре одержала команда Польши со счётом 3:1. Встреча состоялась на стадионе «Шлёнск» (Хожув, Польша). В качестве главного арбитра матча выступил Раде Обренович (Словения).

Мэтти Кэш открыл счёт на 27-й минуте и вывел польскую команду вперёд, Роберт Левандовски на 45+2-й минуте удвоил преимущество команды, Якуб Каминьский отметился взятием ворот на 55-й минуте. Беньямин Кялльман на 88-й минуте отыграл один мяч Финляндии.

После этой игры сборная Польши занимает второе место в турнирной таблице отборочной группы G с 10 очками, Финляндия находится на третьей строчке с семью очками.

Польша 9 октября проведёт товарищеский матч с Новой Зеландией, Финляндия в тот же день в рамках отбора на мировое первенство примет на своём поле Литву.