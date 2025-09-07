Скидки
Футбол Новости

Футболистка «Крыльев Советов» Анна Пешкова потеряла сознание в матче женской Суперлиги

Защитница «Крыльев Советов» Анна Пешкова потеряла сознание во время матча 20-го тура Winline Суперлиги с московским «Спартаком». На поле выехал автомобиль реанимации.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Россия — Суперлига (ж) . 20-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов (ж)
Самара
1:0 Фёдорова – 58'     2:0 Филипович – 65'     3:0 Кожникова – 83'    

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» проходит на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кристина Душкова.

Пешкова выступает в составе самарской команды с 2024 года. До игры за «Крылья Советов» защитница являлась футболисткой «Ростова» и «Дончанки». В нынешнем сезоне Суперлиги Пешкова приняла участие в 19 матчах, в которых она не отметилась результативными действиями.

