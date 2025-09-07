Футболистка «Крыльев Советов» Анна Пешкова потеряла сознание в матче женской Суперлиги

Защитница «Крыльев Советов» Анна Пешкова потеряла сознание во время матча 20-го тура Winline Суперлиги с московским «Спартаком». На поле выехал автомобиль реанимации.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» проходит на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кристина Душкова.

Пешкова выступает в составе самарской команды с 2024 года. До игры за «Крылья Советов» защитница являлась футболисткой «Ростова» и «Дончанки». В нынешнем сезоне Суперлиги Пешкова приняла участие в 19 матчах, в которых она не отметилась результативными действиями.