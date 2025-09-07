Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Андрей Чернышов: ситуация с тренером в «Динамо» неоднозначная

Бывший футболист «Динамо» Андрей Чернышов высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в московском клубе и в сборной России.

«Ситуация в «Динамо» неоднозначная. Когда команда попадает в ступор, пауза на матчи сборных хороша для того, чтобы отдохнуть, успокоиться, проанализировать всё и подготовиться к возобновлению РПЛ с новыми силами. Но дело в том, что главный тренер «Динамо» отсутствует. Для руководства клуба и Карпина — это момент, чтобы задуматься, а правильно ли совмещение постов», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московское «Динамо» набрало восемь очков в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице девятое место. В трёх играх группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России на счету бело-голубых четыре очка и третье место в квартете с «Крыльями Советов», «Краснодаром» и «Сочи».

