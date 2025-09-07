Скидки
Футбол Новости

«Из его уст это звучит по-особенному». Джексон — о совете Мане перед переходом в «Баварию»

Новый нападающий «Баварии» Николас Джексон, права на которого принадлежат «Челси», рассказал, какую роль в его переходе в мюнхенскую команду сыграл бывший футболист данного коллектива Садио Мане, ныне выступающий за саудовский «Аль-Наср».

— Садио Мане, возможно, величайший сенегальский футболист в истории, также играл за «Баварию» в сезоне-2022/2023 после шести лет в «Ливерпуле». Вы разговаривали с ним? Вы спрашивали у него совета?
— Да, конечно. Садио — не только легенда Сенегала, но и человек, которым я очень восхищаюсь. Он открыл столько дверей. Мы обменялись несколькими сообщениями, обсуждая мой трансфер. Садио оказал мне полную поддержку и сказал, что «Бавария» — большая семья с культурой побед. Его совет был простым, но действенным: «Работай усердно, будь скромным и оставайся собой». Из его уст это звучит по-особенному, — приводит слова Джексона Tuttosport.

Срок арендного соглашения Джексона с немецким клубом рассчитан на один сезон. За период выступлений в «Челси» (с 2023 года) он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами.

