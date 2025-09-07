Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

Катар — Россия: автогол Али Мухтара вывел россиян вперёд на 33-й минуте

Аудио-версия:
В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными Катара и России. Команды играют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. В качестве главного арбитра встречи выступает Юсиф Саид Хасан (Ирак). На данный момент счёт 1:0 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
2-й тайм
0 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     0:4    

На 33-й минуте Альмахди Али Мухтар отметился автоголом и открыл счёт в этой игре, обеспечив российской команде преимущество.

Сборная Катара занимает 53-е место в рейтинге ФИФА. В 2022 году национальная команда этой страны участвовала в чемпионате мира на правах хозяйки турнира и заняла четвёртое место в группе со сборными Нидерландов, Сенегала и Эквадора.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

