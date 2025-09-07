Сборная России переиграла команду Катара, забив четыре гола

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершён товарищеский матч между сборными Катара и России. Победу в этой игре одержали россияне со счётом 4:1. Встреча состоялась на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. В качестве главного арбитра встречи выступил Юсиф Саид Хасан (Ирак).

На 33-й минуте Альмахди Али Мухтар отметился автоголом и открыл счёт в этой игре, обеспечив российской команде преимущество. Матвей Кисляк на 35-й минуте удвоил преимущество гостей. Иван Сергеев увеличил разрыв в счёте на 45-й минуте. Акрам Афиф на 62-й минуте отыграл один мяч Катара. Алексей Миранчук на 69-й минуте забил четвёртый гол россиян.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).