Катар — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
«Ничего общего с футболом». В «Баварии» раскритиковали «Ньюкасл» за покупку Вольтемаде

«Ничего общего с футболом». В «Баварии» раскритиковали «Ньюкасл» за покупку Вольтемаде
Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес подверг критике «Ньюкасл», по его мнению, переплативший за покупку форварда Ника Вольтемаде из «Штутгарта», которого также хотел приобрести мюнхенский клуб.

«То, что делает «Ньюкасл Юнайтед», не имеет ничего общего с футболом. Мы предложили € 55 млн за Ника Вольтемаде, «Штутгарт» хотел € 75 млн. В итоге «Ньюкасл Юнайтед» купил его за € 90 млн. В наши дни это похоже на монополию», — приводит слова Хёнеса The Touchline со ссылкой на Sport1 на своей странице в социальной сети X.

Английский клуб объявил о переходе Вольтемаде из «Штутгарта» 30 августа.

Вольтемаде выступал в составе «швабов» с лета 2024 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

