Главная Футбол Новости

Чернышов: Мусаев после Азербайджана многое переосмыслил — у «Краснодара» появилась сила

Чернышов: Мусаев после Азербайджана многое переосмыслил — у «Краснодара» появилась сила
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист московских «Динамо» и «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев вырос как тренер. Мусаев вернулся в «Краснодар» в 2024 году после того, как три года работал в азербайджанском «Сабахе».

«Краснодар» сейчас выглядит прилично и приблизился к европейской модели. Команда показывала симпатичный футбол, но не было видно силы. Сейчас «быки» играют в красивый футбол и появилась силовая составляющая, что присуще европейским клубам. Мусаев после возвращения из Азербайджана многое переосмыслил, и сейчас у него совсем другая, мощная команда», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» возглавляет таблицу Мир РПЛ, набрав 16 очков в семи турах.

