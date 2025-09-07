Скидки
Главная Футбол Новости

Литва — Нидерланды, результат матча 7 сентября 2025, счет 2:3, 6-й тур отбора к ЧМ-2026

Дубль Депая помог сборной Нидерландов обыграть команду Литвы
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Литвы и Нидерландов. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «оранжевые». Встреча состоялась на стадионе «Дарюс и Гиренас» (Каунас, Литва). В качестве главного арбитра матча выступил Эльчин Масиев (Азербайджан).

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Литва
Окончен
2 : 3
Нидерланды
0:1 Депай – 11'     0:2 Тимбер – 33'     1:2 Гинейтис – 36'     2:2 Гирдвайнис – 43'     2:3 Депай – 64'    

Мемфис Депай на 11-й минуте открыл счёт и вывел гостей вперёд, Квинтен Тимбер на 33-й минуте удвоил преимущество команды. Гвидас Гинейтис на 36-й минуте отыграл один мяч, а на 43-й минуте Эдвинас Гирдвайнис сравнял счёт. На 64-й минуте Депай оформил дубль.

После этой игры сборная Литвы располагается на четвёртом месте в турнирной таблице отборочной группы G с тремя очками, команда Нидерландов с 10 очками возглавляет таблицу.

В своём следующем матче Литва 9 октября сыграет в гостях с Финляндией, Нидерланды в тот же день на выезде встретятся с Мальтой.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Новости. Футбол
