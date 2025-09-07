Дубль Депая помог сборной Нидерландов обыграть команду Литвы

Завершён матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Литвы и Нидерландов. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «оранжевые». Встреча состоялась на стадионе «Дарюс и Гиренас» (Каунас, Литва). В качестве главного арбитра матча выступил Эльчин Масиев (Азербайджан).

Мемфис Депай на 11-й минуте открыл счёт и вывел гостей вперёд, Квинтен Тимбер на 33-й минуте удвоил преимущество команды. Гвидас Гинейтис на 36-й минуте отыграл один мяч, а на 43-й минуте Эдвинас Гирдвайнис сравнял счёт. На 64-й минуте Депай оформил дубль.

После этой игры сборная Литвы располагается на четвёртом месте в турнирной таблице отборочной группы G с тремя очками, команда Нидерландов с 10 очками возглавляет таблицу.

В своём следующем матче Литва 9 октября сыграет в гостях с Финляндией, Нидерланды в тот же день на выезде встретятся с Мальтой.