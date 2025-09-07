Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Катаром

Сегодня, 7 сентября, состоится товарищеский матч между сборными Катара и России. Команды сыграют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной России на товарищеский матч с Катаром: Сафонов, Сильянов, Дивеев, Осипенко, Круговой, Батраков, Кисляк, Миранчук Ал, Миранчук Ан, Сергеев, Головин.

В 2025 году российская национальная команда провела пять товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0).

