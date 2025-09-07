«Пари НН» обыграл владимирское «Торпедо» в товарищеском матче

«Пари НН» одержал победу над владимирским «Торпедо» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе нижегородской команды отличились Вячеслав Грулёв (27-я минута) и Даниил Лесовой (29-я минута).

Следующий матч «Пари НН» под руководством Алексея Шпилевского проведёт 13 сентября с «Оренбургом» в рамках 8-го тура Мир РПЛ. В 7-м туре «Пари НН» в гостях проиграл санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:3.

«Пари НН» занимает 15-е место в таблице РПЛ, набрав три очка. Команда сейчас не может проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде из-за ремонта. Ниже располагается «Сочи» с одним набранным очком.