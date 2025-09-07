Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

Андрей Чернышов: ЦСКА производит впечатление сбалансированной европейской команды

Аудио-версия:
Бывший футболист «Динамо» Андрей Чернышов высказался об игре московского ЦСКА на старте сезона-2025/2026.

«Я никогда не болел за ЦСКА — с самого детства относился к этому клубу не очень. Что в футболе, что в хоккее я переживал за «Динамо», а потом за «Спартак». Но сейчас очень приятно смотреть на ЦСКА. Видно, что все футболисты правильно расставлены на поле и знают свои задачи. Многие российские команды играют в хаотичный футбол, где не видно рисунка и всего остального. ЦСКА же производит впечатление сбалансированной европейской команды», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

С лета текущего года ЦСКА возглавляет швейцарский главный тренер Фабио Челестини. После семи туров красно-синие занимают второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды 15 набранных очков. Отставание от «Краснодара» составляет одно очко.

