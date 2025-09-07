Скидки
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Германия — Северная Ирландия, результат матча 7 сентября 2025, счет 3:1, 2-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в матче отбора на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Завершился матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Германии и Северной Ирландии. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали футболисты немецкой команды. Встреча состоялась на стадионе «Кёльн» (Кёльн, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Эспен Эскос (Норвегия).

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Германия
Окончен
3 : 1
Северная Ирландия
1:0 Гнабри – 7'     1:1 Прайс – 34'     2:1 Амири – 69'     3:1 Вирц – 72'    

Серж Гнабри на седьмой минуте открыл счёт и вывел бундестим вперёд, Айзек Прайс на 34-й минуте забил ответный гол. Надим Амири на 69-й минуте вернул преимущество немецкой команде, Флориан Вирц на 72-й минуте забил третий мяч хозяев поля.

После этой игры национальная команда Германии располагается на третьем месте в турнирной таблице отборочной группы А с тремя очками, сборная Северной Ирландии с тремя очками находится на второй строчке.

В следующем матче Германия 10 октября дома сыграет с Люксембургом, Северная Ирландия в тот же день на своём поле примет Словакию.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Дубль Депая помог сборной Нидерландов обыграть команду Литвы
