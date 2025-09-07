Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Футбол Новости

Вингер «Лиона» Фофана рассказал, почему он решил не переходить в «Ливерпуль» или «Челси»

Фланговый нападающий «Лиона» Малик Фофана высказался касательно своего несостоявшегося перехода в «Ливерпуль» или «Челси» этим летом. 20-летний бельгийский форвард посчитал, что он может улучишь свою игру, оставаясь в нынешнем клубе.

«Эти два клуба проявляли интерес, но в конечном итоге он не был достаточно конкретным. Я думал о трансфере, но сейчас важнее получать много игрового времени, и это происходит в «Лионе», так что мне ещё есть куда расти.

Конечно, [я хочу поехать на чемпионат мира 2026 года], но я понимаю, что мне ещё многое предстоит доказать. Я уже добился прогресса. Теперь я более решителен и больше вовлечён в игру. Я обычный парень и сохраняю спокойствие. Я не обращаю внимания на СМИ, просто делаю то, что люблю: обыгрываю и забиваю», – приводит слова Фофана Liverpool Echo.

Бельгиец выступает за «Лион» с января 2024 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

