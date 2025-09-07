В «Крыльях Советов» высказались о состоянии футболистки, потерявшей сознание на поле

Пресс-служба ЖФК «Крылья Советов» опубликовала заявление о состоянии здоровья футболистки Анны Пешковой, потерявшей сознание во время матча 20-го тура Winline Суперлиги с московским «Спартаком». На поле выехал автомобиль реанимации. Встреча проходит в эти минуты, «Спартак» выигрывает со счётом 3:0.

«С Анной Пешковой всё хорошо! Она пришла в сознание и была госпитализирована каретой скорой помощи для дальнейшего обследования. Желаем Ане скорейшего восстановления и возвращения в строй!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале ЖФК «Крылья Советов».

Пешкова выступает в составе самарской команды с 2024 года. До игры за «Крылья Советов» защитница являлась футболисткой «Ростова» и «Дончанки». В нынешнем сезоне Суперлиги Пешкова приняла участие в 19 матчах.