18:15 Мск
В «Крыльях Советов» высказались о состоянии футболистки, потерявшей сознание на поле

Пресс-служба ЖФК «Крылья Советов» опубликовала заявление о состоянии здоровья футболистки Анны Пешковой, потерявшей сознание во время матча 20-го тура Winline Суперлиги с московским «Спартаком». На поле выехал автомобиль реанимации. Встреча проходит в эти минуты, «Спартак» выигрывает со счётом 3:0.

Россия — Суперлига (ж) . 20-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов (ж)
Самара
1:0 Фёдорова – 58'     2:0 Филипович – 65'     3:0 Кожникова – 83'    

«С Анной Пешковой всё хорошо! Она пришла в сознание и была госпитализирована каретой скорой помощи для дальнейшего обследования. Желаем Ане скорейшего восстановления и возвращения в строй!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале ЖФК «Крылья Советов».

Пешкова выступает в составе самарской команды с 2024 года. До игры за «Крылья Советов» защитница являлась футболисткой «Ростова» и «Дончанки». В нынешнем сезоне Суперлиги Пешкова приняла участие в 19 матчах.

