«Именно тот игрок, который будет очень полезен для сборной Франции». Гризманн — об Олисе

Бывший нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высоко отозвался о своём коллеге по амплуа Майкле Олисе, выступающем за «трёхцветных». Национальная команда Франции 9 сентября сыграет со сборной Исландии во 2-м туре европейской квалификации на чемпионат мира — 2026.

«Он что-то привносит в атаку каждый раз, когда касается мяча. Олисе способен сыграть как справа, так и в центре. Это именно тот игрок, который будет очень полезен для нашей команды», — приводит слова Гризманна Bayern & Germany в социальной сети Х со ссылкой на Telefoot.

В прошлом сезоне Олисе принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 23 результативными передачами.