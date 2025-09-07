Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

Грузия — Болгария, результат матча 7 сентября 2025, счет 3:0, 2-й тур отборочного турнира к ЧМ-2026

Грузия разгромила Болгарию в отборе ЧМ-2026, Кварацхелия и Микаутадзе забили
Завершился матч 2-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Болгарии. Команды играли на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Грузия
Окончен
3 : 0
Болгария
1:0 Кварацхелия – 30'     2:0 Гагнидзе – 44'     3:0 Микаутадзе – 66'    

На 30-й минуте вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия вывел сборную Грузии вперёд. На 44-й минуте полузащитник Ника Гагнидзе удвоил преимущество своей команды. На 66-й минуте нападающий Жорж Микаутадзе довёл счёт до разгромного — 3:0.

Двумя другими командами группы Е являются сборные Испании и Турции. В 1-м туре грузинская сборная уступила национальной команде Турции (2:3), а Болгария проиграла Испании (0:3).

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
