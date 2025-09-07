Грузия разгромила Болгарию в отборе ЧМ-2026, Кварацхелия и Микаутадзе забили

Завершился матч 2-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Болгарии. Команды играли на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

На 30-й минуте вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия вывел сборную Грузии вперёд. На 44-й минуте полузащитник Ника Гагнидзе удвоил преимущество своей команды. На 66-й минуте нападающий Жорж Микаутадзе довёл счёт до разгромного — 3:0.

Двумя другими командами группы Е являются сборные Испании и Турции. В 1-м туре грузинская сборная уступила национальной команде Турции (2:3), а Болгария проиграла Испании (0:3).